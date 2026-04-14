Литва вводит временное снижение акциза на дизель на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Во вторник, 14 апреля, парламент Литвы одобрил временное снижение акцизного сбора на дизельное топливо с целью сдерживания роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Ожидается, что этот шаг снизит стоимость топлива примерно на 6 центов за литр. Эта мера будет действовать в течение двух месяцев, до 15 июня.

Снижение касается как стандартного дизельного топлива, так и дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве.

Министр финансов Криступас Вайтиекунас заявил, что правительство инициировало это снижение, поскольку цены на дизельное топливо больше всего пострадали от напряженности на мировых рынках нефти и топлива, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке.

Как отмечается, эти поправки корректируют фиксированные составляющие ставок акциза на дизельное топливо, снижая конечный налог до 503,6 евро за 1 000 литров для стандартного дизельного топлива и 35 евро за 1 000 литров для сельскохозяйственного дизельного топлива.

По данным Литовского энергетического агентства, со 2 марта цены на бензин выросли на 30 центов за литр, а на дизельное топливо – на 55 центов за литр.

