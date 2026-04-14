Мерц: участь ЄС в перемовинах щодо завершення війни – необхідна умова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає участь його країни та Європейського Союзу у перемовинах щодо російсько-української війни необхідною умовою для її врегулювання.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Мерц висловив переконання в тому, що не буде домовленості із Росією без участі Європи.

"Американський уряд знає про це. Європа має бути частиною цього процесу та мирних домовленостей. Це означає, що європейці мусять сидіти за столом перемовин (...) Участь Німеччини, країни, яка найбільше зараз підтримує Україну з 2025 року – для мене це необхідна умова", – наголосив німецький канцлер.

Мерц зазначив, що таке бажання викликане, зокрема, інтересом Німеччини у повоєнному відновленні України.

"Ми будемо частиною цього процесу, ми будемо частиною відновлення України після закінчення війни. У нас є Фонд відновлення України, ми будемо його наповнювати, і український президент знає, що ми маємо свій економічний інтерес в Україні, і ми цим інтересам, звісно, слідуватимемо", – додав німецький канцлер.

Зеленський, своєю чергою, зазначив, що ніякі домовленості щодо завершення російсько-української війни без Європи неможливі.

