Мерц: участие ЕС в переговорах о прекращении войны – необходимое условие

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает участие его страны и Европейского Союза в переговорах по российско-украинской войне необходимым условием для её урегулирования.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Мерц выразил убеждение в том, что не будет соглашения с Россией без участия Европы.

"Американское правительство знает об этом. Европа должна быть частью этого процесса и мирных соглашений. Это означает, что европейцы должны сидеть за столом переговоров (...) Участие Германии, страны, которая сейчас больше всего поддерживает Украину с 2025 года – для меня это необходимое условие", – подчеркнул немецкий канцлер.

Мерц отметил, что такое желание вызвано, в частности, интересом Германии в послевоенном восстановлении Украины.

"Мы будем частью этого процесса, мы будем частью восстановления Украины после окончания войны. У нас есть Фонд восстановления Украины, мы будем его наполнять, и украинский президент знает, что у нас есть свой экономический интерес в Украине, и мы этим интересам, конечно, будем следовать", – добавил немецкий канцлер.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что никакие договоренности о завершении российско-украинской войны без Европы невозможны.

