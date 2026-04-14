Більшість виборців керівної партії Словаччини Smer вважають, що словацька влада повинна блокувати санкції проти Росії.

Такими є дані опитування агенції Ipsos для Denník N, передає "Європейська правда".

Уряд Словаччини формують Smer прем’єра Роберта Фіцо, "Голос" та Словацька національна партія.

За те, щоб уряд заблокував прийняття нових антиросійських санкцій, виступають 64% виборців партії Фіцо, 60% виборців "Голосу" та 74% виборців Словацької національної партії.

В цілому, згідно з опитуванням, третина населення Словаччини вважає за потрібне блокувати нові антиросійські санкції.

Тим часом, як зазначив портал, більшість виборців опозиційних ліберальних політичних партій висловлюються за нові санкції проти РФ через її війну проти РФ.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше пригрозив Європейській комісії заблокувати 20-й пакет санкцій, якщо вона не натисне на Україну з метою відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.