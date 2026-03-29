Фіцо погрожує Єврокомісії блокуванням санкцій через "Дружбу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Європейській комісії заблокувати 20-й пакет санкцій, якщо вона не натисне на Україну з метою відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання ta3.

У відеозверненні Фіцо піддав жорсткій критиці Європейську комісію та українського президента Володимира Зеленського через ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба", яку словацький прем'єр назвав "навмисним порушенням" інтересів Братислави.

Прем’єр-міністр розкритикував ЄК за "подвійні стандарти", оскільки, на його думку, вона ставить інтереси України вище за інтереси держав-членів ЄС.

Він зазначив, що Словаччині з Брюсселя надійшов "лист з погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, тоді як Україні нібито надходять "листи, сповнені любові та розуміння". У цьому контексті очільник уряду пригрозив заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та переглянути свою позицію щодо вступу України до ЄС.

"Європейська комісія не зробила нічого, щоб змусити українського президента щось зробити…Якщо Єврокомісія має намір і надалі поводитися таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, їй слід забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації або про нашу готовність сприяти швидкому вступу України до ЄС", – заявив Фіцо.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Робер Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України. Його ухваленню, як і затвердженню 20-го пакета санкцій проти Росії, заважає позиція Угорщини.

Нагадаємо, 23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

У березні поліція Словаччини розпочала розслідування у справі проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, якого опозиція звинувачує у державній зраді за припинення аварійного постачання електроенергії до України.