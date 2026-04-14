Большинство избирателей правящей партии Словакии Smer считают, что власти страны должны блокировать санкции против России.

Таковы данные опроса агентства Ipsos для Denník N, передает "Европейская правда".

Правительство Словакии формируют Smer премьера Роберта Фицо, "Голос" и Словацкая национальная партия.

За то, чтобы правительство заблокировало принятие новых антироссийских санкций, выступают 64% избирателей партии Фицо, 60% избирателей "Голоса" и 74% избирателей Словацкой национальной партии.

В целом, согласно опросу, треть населения Словакии считает нужным блокировать новые антироссийские санкции.

Между тем, как отметил портал, большинство избирателей оппозиционных либеральных политических партий высказываются за новые санкции против РФ из-за ее войны против РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее пригрозил Европейской комиссии заблокировать 20-й пакет санкций, если она не надавит на Украину с целью восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

23 февраля Фицо заявил, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.