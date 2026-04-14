Рютте примет участие в заседании "Рамштайна"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится в Германии.

Об этом сообщили в НАТО, передает "Европейская правда".

Как отмечается, встреча в формате "Рамштайн" пройдет в Берлине 15 апреля.

Рютте примет в ней участие, а также проведет отдельные встречи с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, а также главой Министерства обороны Борисом Писториусом.

Также генеральный секретарь НАТО встретится с министрами обороны Великобритании и Украины – Джоном Хили и Михаилом Федоровым.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Тогда Хили заявил, что во время заседания союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи в 2026 году.

А Писториус пообещал Украине дополнительные перехватчики PAC-3.