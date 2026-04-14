Зеленський прибув до Норвегії

Президент Володимир Зеленський ввечері 14 квітня прибув в Осло.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

"Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку", – написав Зеленський.

Він повідомив, що проведе перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре, зустрічі з кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями.

"Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру", – заявив Зеленський.

Як відомо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський також перебував з візитом у Берліні і зустрівся з очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцом.

У Берліні Зеленському і Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.