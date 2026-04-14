Мерцу і Зеленському показали дрони, які спільно виробляють Україна і Німеччина

Президенту Володимиру Зеленському та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу у Берліні продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зокрема, Мерц і Зеленський побачили дрон "Лінза 3.0" (спільне виробництво Frontline Robotics та Quantum Systems), який має 12-дюймову платформу, здатний нести до 4 кг на відстань до 15 км та перебувати в повітрі до 60 хвилин.

У 2026 році в Німеччині планують виготовити щонайменше 10 тисяч таких дронів української розробки.

Також лідерам продемонстрували наземний роботизований комплекс "Терміт" (спільне виробництво Tencore та Fernride), призначений для евакуації і потреб логістики, адаптований до різних типів місцевості та має дальність до 40 км.

Крім того, був показаний розвідувальний дрон "Бабка" (спільне виробництво TAF Industries та Wingcopter) та дрон середньої дальності Anubis (спільне виробництво Airlogix та Auterion), призначений для ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей, а також броньованої техніки.

Мерц і Зеленський також подивились на дрон малої дальності Seth-X (спільне виробництво Airlogix та Auterion), розроблений для знищення особового складу та легкої бронетехніки, включно з логістичними й транспортними засобами, а також FPV-дрон-камікадзе KOLIBRI 10 (спільне виробництво TAF Industries та Thyra), призначений для ураження цілей і перехоплення.

Крім того, їм показали дрон-перехоплювач STRILA (спільне виробництво WIY Drones та Quantum Systems), який забезпечує перехоплення швидкісних повітряних цілей типу "Шахед". Максимальна швидкість становить до 415 км/год.

Як відомо, 14 квітня Зеленський перебуває з візитом у Берліні і вже зустрівся з очільником німецького уряду.

Під час спільної пресконференції Мерц заявив, що Київ та Берлін домовилися про нові пакети допомоги.