Зеленский прибыл в Норвегию

Президент Владимир Зеленский вечером 14 апреля прибыл в Осло.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

"Прибыл в Осло. В планах важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет укрепить нашу безопасность", – написал Зеленский.

Он сообщил, что проведет переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями.

"Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира", – заявил Зеленский.

Как известно, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский также находился с визитом в Берлине и встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.