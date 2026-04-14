СМИ: глава Пентагона снова пропустит встречу "Рамштайна"

Министр обороны США Пит Хегсет снова пропустит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на этой неделе.

Об этом Politico стало известно от американских чиновников, передает "Европейская правда".

По словам двух чиновников, вместо него, как и во время последнего заседания в феврале, в виртуальном заседании примет участие руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби.

В течение последнего года Хэгсет лишь эпизодически посещал эти заседания – это свидетельствует о том, что у администрации Трампа есть другие приоритеты и она все больше ожидает, что Европа возьмет на себя бремя поставок оружия в Киев.

Более 50 министров обороны стран, обязавшихся поддерживать Украину, соберутся в виртуальном формате в среду. Встречу возглавят министр обороны Германии Борис Писториус и глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили, которые взяли на себя координацию группы после того, как администрация Трампа отказалась от руководящей роли вскоре после вступления в должность.

Командующий силами НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич, не сможет принять участие во встрече. Однако вместо него к встрече присоединятся его заместитель, главный маршал ВВС Великобритании Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Гаусслер, заместитель командующего программой НАТО по оказанию помощи и обучению в области безопасности для Украины.

Список приоритетных потребностей Украины (PURL) стал центром внимания на заседаниях Контактной группы по вопросам Украины, и на его основе уже заключены контракты на поставку оборудования на миллиарды долларов. Однако чиновники администрации Трампа начали предупреждать страны, что поставки американского оружия в Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне в Иране.

Тем не менее американский чиновник и европейский дипломат, знакомые с инициативой PURL, заявили, что поставки продолжаются без изменений.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое пройдет в Германии.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Тогда Гили заявил, что во время заседания союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи в 2026 году.