Двое членов Конгресса США сложили мандаты из-за репутационных проблем

Члены Палаты представителей США, демократ Эрик Сволвелл и республиканец Тони Гонзалес, во вторник сложили депутатские мандаты из-за репутационных проблем, чтобы избежать изгнания через формальные процедуры.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Вскоре после появления обвинений в их адрес две конгрессвумен, от демократов и республиканцев, договорились параллельно готовить такие шаги в отношении Сволвелла и Гонзалеса. Каждая отдельно уведомила их, что в случае отсутствия добровольного сложения мандата до определенного срока во вторник они инициируют формальную процедуру. Такое изгнание из Конгресса является довольно редким – в истории до сих пор было только шесть случаев.

Сволвелл попал в скандал из-за обвинений в том, что после вечеринки с алкоголем с бывшей сотрудницей имел сексуальный контакт с ней, хотя женщина тогда не могла дать осознанного согласия на секс; также несколько женщин вышли с утверждениями, что Сволвелл присылал неуместные обнаженные фото.

Гонзалес оказался под расследованием этического комитета Палаты представителей после того, как стало известно о его романе с сотрудницей, которая затем совершила самоубийство. Также его обвиняют в отправке откровенных сообщений бывшей сотруднице кампании.

Специальные выборы для избрания другого представителя вместо Сволвелла от 14-го округа в Калифорнии уже назначены на 16 июля.

Некоторые члены Конгресса выступают за изгнание еще двух депутатов – депутата Шейлы Черфилус-Маккорник от Флориды, которую этический комитет признал виновной в финансовых нарушениях во время кампании, и республиканца Кори Миллса от Флориды, которого обвиняют в сексуальных проступках и финансовых нарушениях во время кампании.

