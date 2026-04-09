Зеленський анонсував зустріч за участю США щодо припинення війни

Найближчим часом відбудеться тристороння зустріч за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський, якого цитує "Укрінформ".

Як зазначив український президент, формат цієї зустрічі ще остаточно не визначений.

"Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів, і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів (РФ. – Ред.)", – розповів Зеленський.

За його словами, наразі триває робота над доопрацюванням питання щодо гарантій безпеки для України, оскільки не знайдено відповіді на ключові питання.

Серед цих питань Зеленський назвав, зокрема, те, як фінансувати українську армію після закінчення війни, як отримати системи ППО, що важливі як для країн Європи, так і країн Близького Сходу, "і найскладніше питання – це реакція Сполучених Штатів Америки на повторну агресію з боку Росії, якщо така агресія буде відбуватись".

Нагадаємо, 4 квітня глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує на візит американської делегації до Києва після Великодня.

Буданов зазначив, що американська делегація на чолі з посланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером може відвідати Київ після 12 квітня.

Перед тим стало відомо, що Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.