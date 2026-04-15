Зеленский: Украина еще не получала подтверждения о визите представителей США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона еще не получила подтверждения относительно дат визита спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло.

Ранее украинский президент пригласил американскую переговорную делегацию в Киев для обсуждений по завершению войны.

Зеленский заявил, что до сих пор не было никакого подтверждения относительно запланированных дат визита переговорщиков.

"Нет, мы не получили никакого подтверждения, когда они приедут. Они сказали мне в самом начале апреля, 1 или 2 апреля... Это был позитивный разговор между нами, и они подтвердили, что приедут", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что было бы справедливо, если бы спецпосланники президента США Дональда Трампа посетили Украину, учитывая, что они неоднократно ездили в Россию.

"Я думаю, что это справедливо, чтобы они приехали к нам, потому что они много раз были в Москве, и это также важно, чтобы дать такой сигнал нашему обществу, которое выживает, и поэтому мы ждем их", – добавил он.

Украинский президент также высказал предположение, что США сейчас более сосредоточены на войне в Иране и на Ближнем Востоке.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее предполагал, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал проведение трехсторонней встречи с участием США о прекращении развязанной РФ войны против Украины в ближайшее время.