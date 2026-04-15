Південь Польщі накрила хмара пилу із Сахари

Південні райони Польщі, зокрема Татри, накрили повітряні маси з пилом із Сахари, що локально призвело до "брудних дощів".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

З вівторка у Татрах стала помітною імла у небі, спричинена присутністю в повітрі дрібних часток пилу із Сахари.

"У повітрі присутні частки пилу із Сахари, який потрапив до нас із повітрям з південного заходу, точніше, з північно-західної Африки", – коментує керівник спостережної метеостанції у Закопаному Павел Пажуховський.

Місцями, де пройшли дощі, пил візуально помітний також на землі, поверхнях та автомобілях.

Найвища концентрація пилу з Сахари над Татрами очікується протягом 15-16 квітня. Ці повітряні маси здебільшого залишаться над південними районами Польщі.

На початку квітня хмара пилу із Сахари накрила низку районів Туреччини.

На грецькому Криті через пил із Сахари небо стало "апокаліптичного" червоного кольору, пилова буря порушила авіарух.