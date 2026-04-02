Грецький Крит накрила потужна пилова буря

Грецький острів Крит опинився в епіцентрі сильної хвилі африканського пилу, яка створила апокаліптичну картину та значно погіршила якість повітря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Naftemporiki.

Через поєднання пилової завіси зі штормовим вітром на острові виникли проблеми з авіасполученням. Ситуація в аеропорту Іракліона була критичною через низьку видимість, яка впала до 1000 метрів.

Щонайменше три міжнародні авіалайнери не змогли приземлитися в Іракліоні. Їх перенаправили до аеропортів Афін, Корфу та Ханьї.

Влада Криту оголосила стан підвищеної готовності. За прогнозами, пік концентрації частинок пилу (PM10) очікується вдень у четвер, 2 квітня. Людей закликали уникати непотрібних переміщень, а водіїв бути вкрай обережними через обмежену видимість.

Групам ризику – людям з астмою, серцевими захворюваннями, дітям та особам старшого віку – рекомендували залишатися в приміщеннях, а населенню в цілому – уникати фізичних навантажень на вулиці, тримати вікна зачиненими та використовувати захисні маски у разі появи кашлю чи подразнення очей.

Окрім пилу, південно-східна частина острова потерпає від штормової погоди.

Очікується, що природне явище почне відступати у п’ятницю, 3 квітня. Служби цивільного захисту продовжують цілодобовий моніторинг ситуації.

Нагадаємо, в грудні потужний шторм "Байрон" пронісся над більшою частиною Греції.

А в листопаді негода, спричинена штормом "Клаудія", забрала життя трьох людей і поранила десятки в Португалії