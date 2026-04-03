Жовте небо і брудні дощі: Туреччину накрила хмара пилу із Сахари

Новини — П'ятниця, 3 квітня 2026, 18:18 — Марія Ємець

У низці районів Туреччини небо стало сіро-жовтого відтінку, а місцями випали "брудні" дощі через повітряні маси з пилом з пустелі Сахара. 

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда". 

3 квітня у низці провінцій Туреччини через повітряні маси з пилом із Сахари погіршилася видимість, а небо стало сірувато-жовтого або помаранчевого відтінку. 

Так, в Аланії на узбережжі Середземного моря небо вранці стало помаранчевим. Присутність у повітрі пилу співпала з опадами, що перетворилися на "брудний дощ". 

В Адані та Мерсіні на південному сході країни помітно погіршилась видимість та якість повітря. 

 
Сіро-жовте небо спостерігали і в південній провінції Хатай під кордоном із Сирією. 

Покращення якості повітря очікується, залежно від місцевості, з вечора п’ятниці або у суботу. 

На грецькому Криті через пил із Сахари небо стало "апокаліптичного" червоного кольору, пилова буря порушила авіарух. 

Раніше пилова буря накрила іспанські Канарські острови.

