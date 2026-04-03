Жовте небо і брудні дощі: Туреччину накрила хмара пилу із Сахари

У низці районів Туреччини небо стало сіро-жовтого відтінку, а місцями випали "брудні" дощі через повітряні маси з пилом з пустелі Сахара.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

3 квітня у низці провінцій Туреччини через повітряні маси з пилом із Сахари погіршилася видимість, а небо стало сірувато-жовтого або помаранчевого відтінку.

Так, в Аланії на узбережжі Середземного моря небо вранці стало помаранчевим. Присутність у повітрі пилу співпала з опадами, що перетворилися на "брудний дощ".

Afrika’dan gelen çöl tozu nedeniyle Antalya’nın Alanya ilçesinde gökyüzü turuncuya büründü ⤵️



▪️ Güneyden esen kuvvetli rüzgarın taşıdığı toz, ilçe genelinde etkili oldu



▪️ Yetkililer, çöl tozunun akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini bildirdi… pic.twitter.com/yaZtPhTxns – Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 3, 2026

В Адані та Мерсіні на південному сході країни помітно погіршилась видимість та якість повітря.

Сіро-жовте небо спостерігали і в південній провінції Хатай під кордоном із Сирією.

Покращення якості повітря очікується, залежно від місцевості, з вечора п’ятниці або у суботу.

На грецькому Криті через пил із Сахари небо стало "апокаліптичного" червоного кольору, пилова буря порушила авіарух.

Раніше пилова буря накрила іспанські Канарські острови.