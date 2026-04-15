ЗМІ: Європа готує план у разі потенційного виходу США з НАТО

Європейські посадовці дедалі активніше обговорюють план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Wall Street Journal.

Резервний план, який би гарантував, що Європа зможе захистити себе, використовуючи чинні військові структури НАТО, якщо США вийдуть зі складу блоку, набирає обертів після того, як ці кроки підтримала Німеччина, яка є давнім противником автономного підходу.

Посадовці, які працюють над планом "європейського НАТО", прагнуть залучити більше європейців до командно-управлінських ролей Альянсу та доповнити американські військові ресурси власними.

Ці плани, які неформально просуваються, не мають на меті конкурувати з чинною структурою НАТО, додали джерела, а лише прагнуть зберегти стримування Росії та оперативну безперервність, якщо Вашингтон виведе війська з Європи.

Ці плани набувають нової актуальності на тлі загострення між США та Європою через війну в Ірані. Новий політичний імпульс також надала підтримка Німеччини – країни, яка протягом десятиліть чинила опір закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту.

Наприкінці минулого року канцлер Фрідріх Мерц почав переглядати цю позицію, дійшовши висновку, що Трамп готовий відмовитись від підтримки України, а також не має чітких цінностей, якими керується політика США в рамках НАТО.

Зміна позиції Німеччини призвела до ширшої згоди серед інших країн, включаючи Велику Британію, Францію, Польщу, країни Північної Європи та Канаду, які зараз представляють резервний план як "коаліцію рішучих" в рамках НАТО.

Зараз Європа вирішує практичні військові питання, такі як, хто керуватиме протиповітряною та протиракетною обороною НАТО, коридорами підкріплення до Польщі та країн Балтії, логістичними мережами та великими регіональними навчаннями, якщо американські офіцери підуть у відставку.

"Найважливіше – зрозуміти, що це відбувається, а також зробити це дуже керованим та контрольованим способом, замість того, щоб США просто швидко виводили війська", – сказав президент Фінляндії Александр Стубб, один із лідерів, залучених до цих планів.

За словами офіційних осіб, повернення військового призову в європейських країнах є ще одним аспектом, критично важливим для успіху плану.

Нагадаємо, цього місяця Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.