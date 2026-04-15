СМИ: Европа готовит план на случай возможного выхода США из НАТО

Европейские чиновники всё активнее обсуждают план "европейского НАТО" на фоне угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal.

Резервный план, который гарантировал бы, что Европа сможет защитить себя, используя действующие военные структуры НАТО, если США выйдут из состава блока, набирает обороты после того, как эти шаги поддержала Германия, которая является давним противником автономного подхода.

Чиновники, работающие над планом "европейского НАТО", стремятся привлечь больше европейцев к командно-управленческим ролям Альянса и дополнить американские военные ресурсы собственными.

Эти планы, которые неформально продвигаются через побочные дискуссии и встречи, не имеют целью конкурировать с действующей структурой НАТО, добавили источники, а лишь стремятся сохранить сдерживание России и оперативную непрерывность, если Вашингтон выведет войска из Европы.

Эти планы, которые были впервые разработаны в прошлом году и ускорились после того, как Трамп пригрозил аннексией Гренландии, приобретают новую актуальность на фоне обострения отношений между США и Европой из-за войны в Иране.

Новый политический импульс также придала поддержка Германии – страны, которая на протяжении десятилетий сопротивлялась призывам Франции к большему европейскому суверенитету для своей защиты.

В конце прошлого года канцлер Фридрих Мерц начал пересматривать эту позицию, придя к выводу, что Трамп готов бросить Украину, а также не имеет четких ценностей, которыми руководствуется политика США в рамках НАТО.

Изменение позиции Германии привело к более широкому согласию среди других стран, включая Великобританию, Францию, Польшу, страны Северной Европы и Канаду, которые сейчас представляют резервный план в виде "коалиции желающих" в рамках НАТО.

Сейчас Европа решает практические военные вопросы, такие как то, кто будет руководить противовоздушной и противоракетной обороной НАТО, коридорами подкрепления в Польшу и страны Балтии, логистическими сетями и крупными региональными учениями, если американские офицеры уйдут в отставку.

"Самое важное – понять, что это происходит, а также сделать это очень управляемым и контролируемым образом, вместо того чтобы США просто быстро выводили войска", – сказал президент Финляндии Александр Стубб, один из лидеров, вовлеченных в эти планы.

По словам официальных лиц, возвращение воинской повинности в европейских странах является еще одним аспектом, критически важным для успеха плана.

Напомним, в этом месяце Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.