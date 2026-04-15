Тисячі словаків вийшли на протести проти скасування голосування поштою з-за кордону

Тисячі словаків у Братиславі та інших містах, у тому числі за межами країни, вийшли на протести проти намірів влади скасувати можливість поштового голосування для виборців за кордоном.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Ввечері 14 квітня демонстрації проти запланованих змін щодо поштового голосування зібралися на заклик опозиції у Братиславі та інших містах Словаччини, а також деяких містах за кордоном – оскільки йдеться про рішення, що стосується передусім словацької діаспори.

Кількість учасників протесту у Братиславі оцінюють у кілька тисяч осіб, у Кошице – в тисячу осіб, Банській Бистриці – 800. У чеській столиці Празі вийшли близько 500 словаків, у Брюсселі – до 60 осіб.

Акція у Братиславі 14 квітня. Branislav Wáclav / Akuality.sk

Лідер опозиційної "Прогресивної Словаччини" зі сцени у Братиславі заявив, що петицію проти скасування голосування поштою для словаків за кордоном підписали вже майже 100 тисяч громадян.

Він висловив думку, що в уряді Роберта Фіцо таким чином хочуть покращити свої шанси на майбутніх виборах.

"В Угорщині опозиція перемогла, попри усі брудні ігри влади, попри допомогу Владіміра Путіна і Дональда Трампа. Сьогодні я можу привітати угорців – ви вигнали росіян. А знаєте, що це означає для нас у Словаччині? Що це можливо, що владу, яка видається дуже впевненою, все ж можна перемогти", – заявив опозиціонер Міхал Шимечка.

Лідер "Християнського демократичного руху" (KDH) Мілан Маєрський заявив, що ці акції протесту – вимога поваги до словацьких громадян, які за кордоном. "Не можна допустити, щоб вони стали "громадянами другого сорту", це велика ганьба", – заявив він.

У Банській Бистриці люди скандували "Росіяни, забирайтесь додому" – перейнявши гасло в угорців, де ця фраза часів Угорської революції в останні тижні актуалізувалася і стала символом спротиву владі Віктора Орбана та тісній співпраці з Москвою його уряду.

