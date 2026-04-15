Тысячи словаков вышли на протесты против отмены голосования по почте з-за границы

Тысячи словаков в Братиславе и других городах, в том числе за пределами страны, вышли на протесты против намерений властей отменить возможность голосования по почте для избирателей, проживающих за границей.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Вечером 14 апреля демонстрации против планируемых изменений в отношении почтового голосования собрались по призыву оппозиции в Братиславе и других городах Словакии, а также в некоторых городах за рубежом – поскольку речь идет о решении, касающемся прежде всего словацкой диаспоры.

Число участников протеста в Братиславе оценивают в несколько тысяч человек, в Кошице – в тысячу человек, в Банской Бистрице – в 800. В чешской столице Праге вышли около 500 словаков, в Брюсселе – до 60 человек.

Акция в Братиславе 14 апреля. Branislav Wáclav / Akuality.sk

Лидер оппозиционной "Прогрессивной Словакии" со сцены в Братиславе заявил, что петицию против отмены голосования по почте для словаков за рубежом подписали уже почти 100 тысяч граждан.

Он высказал мнение, что в правительстве Роберта Фицо таким образом хотят улучшить свои шансы на предстоящих выборах.

"В Венгрии оппозиция победила, несмотря на все грязные игры власти, несмотря на помощь Владимира Путина и Дональда Трампа. Сегодня я могу поздравить венгров – вы прогнали русских. А знаете, что это значит для нас в Словакии? Что это возможно, что власть, которая кажется очень уверенной, все же можно победить", – заявил оппозиционер Михал Шимечка.

Лидер "Христианско-демократического движения" (KDH) Милан Майерский заявил, что эти акции протеста – требование уважения к словацким гражданам, находящимся за рубежом. "Нельзя допустить, чтобы они стали "гражданами второго сорта", это большой позор", – заявил он.

В Банской Бистрице люди скандировали "Россияне, убирайтесь домой" – переняв лозунг у венгров, где эта фраза времен Венгерской революции в последние недели актуализировалась и стала символом сопротивления власти Орбана и тесному сотрудничеству его правительства с Москвой.

