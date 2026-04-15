У Британії виписали перші попередження за рекламу "шкідливої їжі" за новими правилами

Перші дві британські компанії отримали заборону продовжувати деяку свою рекламу у зв’язку з набуттям чинності нових правил, спрямованих на зменшення популярності надто жирної, солоної або солодкої їжі.

Британське Агентство зі стандартів реклами (ASA), що є регулятором у цій галузі, заявило про порушення нових правил реклами фастфуду супермаркетами Lidl та Iceland. Йдеться про заборону з 5 січня цього року показувати рекламу дуже жирної, солоної або солодкої їжі на телебаченні раніше 9 години вечора, а в онлайн-сегменті – у будь-який час.

ASA 15 квітня заявило, що реклама Lidl та Iceland випічки та солодощів – в Instagram та на сайті Daily Mail відповідно – порушує нові правила.

У Lidl на своє виправдання заявили, що оголошення підпадало під виняток "реклами продукції власного бренду".

