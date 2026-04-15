В Британии выписали первые предупреждения за рекламу "вредной еды" по новым правилам

Первые две британские компании получили запрет на продолжение показа части своей рекламы в связи с вступлением в силу новых правил, направленных на снижение популярности чрезмерно жирной, соленой или сладкой пищи.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Британское Агентство по стандартам рекламы (ASA), являющееся регулятором в этой сфере, заявило о нарушении новых правил рекламы фаст-фуда супермаркетами Lidl и Iceland. Речь идет о запрете с 5 января этого года показывать рекламу очень жирной, соленой или сладкой пищи на телевидении до 9 часов вечера, а в онлайн-сегменте – в любое время.

ASA 15 апреля заявило, что реклама Lidl и Iceland выпечки и сладостей – в Instagram и на сайте Daily Mail соответственно – нарушает новые правила.

В Lidl в свое оправдание заявили, что объявление подпадало под исключение "рекламы продукции собственного бренда".

