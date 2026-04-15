Парламент Норвегії схвалив створення комісії з розслідування справи Епштейна

У середу, 15 квітня, норвезький парламент схвалив створення комісії з розслідування справи засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Парламент одноголосно схвалив створення незалежної слідчої комісії для розслідування діяльності норвезької дипломатичної служби у зв’язку з розкриттям інформації про Епштейна.

Комісію очолить Амунд Джуве – колишній головний редактор та генеральний директор газети Dagens Næringsliv.

До команди, серед інших, увійдуть суддя К'єрсті Буун Нюгаард, яка обійматиме посаду заступника голови; адвокат Хуго-А. Б. Мунте Каас, який має досвід роботи в Норвезькій службі оборонної розвідки; та шведський дипломат і старший радник Аксель Вернхофф.

Остаточний звіт щодо справи планують представити до 31 січня 2028 року.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Одні з найбільших викриттів стосувалися справи колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем’єра Норвегії Турбйорна Ягланда, якого підозрюють у корупції та зловживанні службовим становищем.

Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт.

Через факти спілкування Метте-Маріт з Епштейном, а також гучну кримінальну справу проти її сина, підтримка монархії серед норвежців обвалилась до рекордного мінімуму.

