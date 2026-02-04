У Норвегії 44% вважають, що кронпринцеса не може стати королевою після скандалу з Епштейном

У Норвегії 44% опитаних громадян вважають, що кронпринцеса Метте-Маріт не мала би успадкувати престол після того, як стало відомо про її тісне спілкування із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування на замовлення норвезького видання VG.

Респондентам поставили запитання про те, чи, на їхню думку, Метте-Маріт може успадкувати престол і стати королевою після того, що стало відомо з оприлюднених матеріалів справи Епштейна про їхнє спілкування.

На це питання ствердно відповіли 32,5%, заперечно – 44%, не визначились з думкою – 22%.

У столиці Осло лише 21% опитаних вважають, що вона має успадкувати престол, попри скандал.

Запитали також про те, чи Норвегія має і далі залишатись монархією, чи мала б задуматися про зміну форми правління і стати республікою.

Збереження монархії підтримують 60,9% – що на 11,1% менше, ніж у попередньому опитуванні VG у 2025 році. Кількість прихильників переходу до республіканської форми правління зросла з 17% до 27,4%.

Як відомо, минулої п’ятниці Мін’юст США оприлюднив мільйони сторінок матеріалів справи Епштейна, з яких випливли конкретні деталі спілкування з ним десятків відомих осіб, у тому числі норвезької кронпринцеси Метте-Маріт.

Принцеса опублікувала заяву, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".

Публікація "файлів Епштейна" збіглася у часі з іншим іміджевим ударом для королівської родини – арештом та судом над сином Метте-Маріт за звинуваченнями у домашньому насильстві і зґвалтуваннях.

Крім того, через виявлені факти спілкування з Епштейном призупинили на посаді посла Норвегії в Йорданії та Іраку, чоловік якої – впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера.

Детально про скандал – у статті Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.