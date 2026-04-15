Парламент Норвегии одобрил создание комиссии по расследованию дела Эпштейна

В среду, 15 апреля, норвежский парламент одобрил создание комиссии по расследованию дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет NRK.

Парламент единогласно одобрил создание независимой следственной комиссии для расследования деятельности норвежской дипломатической службы в связи с раскрытием информации об Эпштейне.

Комиссию возглавит Амунд Джуве – бывший главный редактор и генеральный директор газеты Dagens Næringsliv.

В команду, среди прочих, войдут судья Кьерсти Буун Нюгаард, которая будет занимать должность заместителя председателя; адвокат Хуго-А. Б. Мунте Каас, который имеет опыт работы в Норвежской службе оборонной разведки; и шведский дипломат и старший советник Аксель Вернхофф.

Окончательный отчет по делу планируют представить до 31 января 2028 года.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала самый большой скандал. Одни из крупнейших разоблачений касались дела бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда, которого подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Помимо Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

Из-за фактов общения Метте-Марит с Эпштейном, а также громкого уголовного дела против ее сына, поддержка монархии среди норвежцев обвалилась до рекордного минимума.

