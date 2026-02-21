У Норвегії підтримка монархії обвалилась до рекордного мінімуму після скандалу з Епштейном

Підтримка монархії у Норвегії в лютому сягнула рекордного мінімуму – 60%, при цьому, стрімке падіння з 70% відбулося лише за місяць.

Про це свідчить опитування Norstat на замовлення NRK, пише "Європейська правда".

За даними нового опитування, про підтримку монархії заявили 60% норвежців, тоді як у січні цей показник ще становив 70%.

Це найнижчий рівень підтримки з тих, які будь-коли фіксувались даним опитуванням. Попередній мінімум, 62%, фіксували у вересні 2024 року – невдовзі після тодішнього арешту сина кронпринцеси Маріуса Борга Хойбі.

При цьому, ставлення до більшості осіб з королівської родини залишається досить позитивним, король Гаральд має найвищу підтримку – на 9,2 з 10. Водночас оцінка кронпринцеси Метте-Маріт погіршилася з 7,9 у попередньому опитуванні до 3,7 за десятибальною шкалою.

Збір даних проводили 17-19 лютого, всього опитали 1009 респондентів. Можлива похибка складає +/– 3 відсоткових пункти.

Детальніше про те, як публікація матеріалів справи Епштейна вдарила по королівській родині Норвегії, читайте у статті Кінець монархії? Як дружба принцеси з Епштейном може змінити систему влади у Норвегії.

Безпрецедентні події через факти зі справи Епштейна розгорнулися також у Британії. Цього тижня брата короля Великої Британії Чарльза III, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, затримували й забирали на 12-годинний допит, після чого відпустили. Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

Більшість британців виступають за те, щоб після цих подій усунути його від лінії престолонаслідування.