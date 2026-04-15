В Польше ускорилась инфляция под влиянием войны на Ближнем Востоке

Мартовская инфляция в Польше относительно прошлогодних цен составила 3%, на что в значительной степени повлияло подорожание энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такие цифры обнародовало национальное статистическое ведомство.

В марте 2026 года цены на товары и услуги в Польше оказались на 3,0% выше, чем в марте 2025 года. В феврале годовая инфляция составила 2,1%.

По сравнению с ценами февраля 2026 года, в марте они выросли на 1,1%, тогда как в феврале относительно январских цен – на 0,3%.

Наибольший рост цен от месяца к месяцу был в транспортной сфере, на 8,2% – из-за подорожания топлива в результате событий на Ближнем Востоке. Однако в годовой инфляции лидерами подорожания пока остаются другие категории товаров и услуг.

В Германии мартовская инфляция резко выросла до 2,7%, по сравнению с ценами марта 2025 года. Это стало для страны самым большим показателем за более чем два года и выше, чем целевые 2% Европейского центрального банка.

По данным источников, в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Польша получила предупреждение от ЕК из-за примененных мер смягчения "ценового шока" от подорожания топлива.