ЄС заявив Польщі та Іспанії, що їхні кроки зі зниження ціни на пальне суперечать правилам

Європейська комісія надіслала листи Польщі та Іспанії, в яких повідомила, що зниження ставки ПДВ на пальне суперечить законодавству ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Директива ЄС про ПДВ не передбачає можливості застосування зниженої ставки на постачання моторного пального.

Листи до Варшави та Мадрида були надіслані 28 березня, розповіла речниця Єврокомісії Луїз Богі.

Речниця повідомила, що ЄК рекомендує обом країнам шукати інші рішення, наприклад, шляхом дозволеного законом зниження акцизу. Богі зазначила, що Брюссель зараз чекає на відповідь від обох держав.

Як з'ясувала журналістка RMF FM, Польща та Іспанія не отримали терміну для надання цієї відповіді, а надіслані листи "не є початком процедури щодо порушення".

Єврокомісія розуміє складну ситуацію країн та необхідність надання пільг у зв’язку зі зростанням цін на пальне внаслідок конфлікту на Близькому Сході. Однак Брюссель сподівається, що застосовані заходи будуть тимчасовими.

Як неофіційно повідомили RMF FM у Єврокомісії, надісланий лист є попередженням, тож не має негайних наслідків. Однак у довгостроковій перспективі Європейська комісія не може дозволити собі терпіти порушення законодавства ЄС.

Такі дії можуть закінчитися позовом до Суду ЄС і, як наслідок, фінансовими санкціями.

Нагадаємо, угорський уряд стверджує, що Європейська комісія вимагає від Будапешта скасування захищених цін на пальне, але прем’єр Віктор Орбан заявив, що не буде підпорядковуватись вимогам Брюсселя.

31 березня стало відомо, що Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та словацькою реєстрацією.