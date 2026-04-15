Трамп: Сі запевнив, що Китай не постачає зброю Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що обмінявся із китайським лідером Сі Цзіньпінем "листами" на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.

Про це він сказав у середу, 15 квітня, в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

За словами Трампа, він почув, що Китай постачає Ірану зброю, після чого написав китайському лідеру листа.

"Він відповів на лист, який я написав, бо почув, що Китай постачає зброю Ірану... Я написав йому листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому сказав, що, по суті, він цього не робить", – поділився американський президент.

Водночас глава Білого дому висловив упевненість, що дії США щодо Ірану, а також політика стосовно Венесуели не вплинуть на майбутню зустріч із Сі.

"Не думаю, що це вплине. Ми дуже добре ладнаємо – він щойно написав мені чудового листа", – наголосив Трамп.

Президент США також підкреслив, що Китай залишається країною, якій потрібні енергоресурси, тоді як Сполучені Штати, за його словами, не залежать від імпорту нафти.

Раніше CNN писало із посиланням на дані обізнаних співрозмовників у американських спецслужбах, що Китай начебто готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, 17 березня Трамп заявив, що відкладає довгоочікувану поїздку до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході.

Пізніше у Білому домі повідомили, що зустріч Трампа із його китайським колегою пройде 14 та 15 травня у Пекіні.