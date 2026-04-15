Трамп: Си заверил, что Китай не поставляет оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что обменялся с китайским лидером Си Цзиньпином "письмами" на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.

Об этом он сказал в среду, 15 апреля, в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

По словам Трампа, он узнал, что Китай поставляет Ирану оружие, после чего написал письмо китайскому лидеру.

"Он ответил на письмо, которое я написал, потому что услышал, что Китай поставляет оружие Ирану... Я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором сказал, что, по сути, он этого не делает", – поделился американский президент.

В то же время глава Белого дома выразил уверенность, что действия США в отношении Ирана, а также политика в отношении Венесуэлы не повлияют на предстоящую встречу с Си.

"Не думаю, что это повлияет. Мы очень хорошо ладим – он только что написал мне замечательное письмо", – подчеркнул Трамп.

Президент США также подчеркнул, что Китай остается страной, которой нужны энергоресурсы, тогда как Соединенные Штаты, по его словам, не зависят от импорта нефти.

Ранее CNN писало со ссылкой на данные осведомленных собеседников в американских спецслужбах, что Китай якобы готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшие недели.

Напомним, 17 марта Трамп заявил, что откладывает долгожданную поездку в Китай на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Позже в Белом доме сообщили, что встреча Трампа с его китайским коллегойсостоится 14 и 15 мая в Пекине.