Кубилюс 16 апреля посетит Францию в продолжение "ракетного тура" для Украины

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в четверг, 16 апреля, посетит Францию в рамках "ракетного тура", цель которого – изыскать дополнительные источники для поддержки Украины боеприпасами.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.



"Комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс завтра посетит Францию в рамках своего европейского "ракетного тура", чтобы рассмотреть неотложную необходимость ускорения производства ракет по всему континенту", – говорится в сообщении.



В частности, Кубилюс посетит объект MBDA Bourges, ведущего европейского производителя ракет, вместе с государственным секретарем Франции по делам вооруженных сил и ветеранов Алис Руфо и государственным секретарем Франции по европейским делам Бенджаменом Аддадом.



Также они посетят объект французской аэрокосмической и оборонной группы Safran, мирового лидера в сфере оборонной электроники.



"Визиты будут сосредоточены на расширении поддержки Украины, обеспечении производственных мощностей и критических цепей поставок, а также углублении промышленного сотрудничества между государствами-членами, чтобы гарантировать, что ЕС может удовлетворить свои потребности в сфере безопасности независимо и в больших масштабах", – заявили в Еврокомиссии.



Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс начал "ракетный тур" для Украины с Польши.



Кубилюс рассказал, что в ЕС ищут варианты, как избежать дефицита ракет ПВО для Украины в условиях войны на Ближнем Востоке.



Напомним, 16 октября Еврокомиссия презентовала оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.



