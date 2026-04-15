В Литве к тюремным срокам приговорили пару, шпионившую для Беларуси

Окружной суд литовской Клайпеды в среду признал пару сожителей Миндаугаса Януитиса и Татьяну Белецкую виновными в шпионаже в пользу Беларуси и приговорил их к нескольким годам лишения свободы.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Суд приговорил Януитиса к семи годам лишения свободы, а Белецкую – к шести с половиной годам. Суд постановил засчитать в срок более двух лет, проведенных под стражей и арестом.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, и судья Эдита Лапинскене огласила только вступительную и окончательную части вердикта.

Суд признал сожителей шпионами, которые выполняли задание в пользу другого государства или его организации и действовали в составе организованной группы.

"Суд постановил (...) признать Миндаугаса Януитиса виновным в совершении уголовного преступления (...) и приговорить его к семи годам лишения свободы. (...) признать Татьяну Белецкую виновной в совершении уголовного преступления (...) и приговорить ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы", – объявила Лапинскене.

Суд оставил двух осужденных под стражей до вступления приговора в силу.

Обжалование решения Клайпедского суда в Апелляционном суде возможно в течение 20 дней.

Суд также постановил конфисковать сумму в размере более 8,5 тысяч евро, принадлежащую Белецкой, и 997 евро, полученных от продажи автомобиля, принадлежащего Януитису.

Предметы, имеющие отношение к делу, также будут конфискованы: мобильные устройства связи, автомобиль Toyota Corolla с найденными в нем предметами и видеорегистратор.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года оба обвиняемых, граждане Литвы, отправились в Минск, где через посредника договорились о контактах и дальнейшем сотрудничестве с представителями белорусских военных структур.

По данным правоохранительных органов, после этой встречи и до своего ареста в ноябре 2023 года сожители выполняли задания Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны Беларуси.

От имени этой организации, в обмен на денежное и иное вознаграждение, они собирали и передавали информацию, представляющую интерес для военных структур иностранного государства в Литве и Латвии.

Согласно материалам дела, информация, собранная сожителями и переданная в белорусское ГРУ, не является секретной, но имеет ценность как для вооруженных сил иностранных государств при подготовке планов военной агрессии, так и для других мероприятий, направленных против государства Литвы.

