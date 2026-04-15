Швейцарія планує ввести обмеження на купівлю житла іноземцями

Федеральна рада Швейцарії планує суттєво посилити законодавство, яке регулює придбання нерухомості іноземцями.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради, пише "Європейська правда".

Метою змін є стримування спекуляцій на ринку нерухомості та реагування на дефіцит житла в країні.

Згідно з пропозиціями, громадяни країн поза межами ЄС повинні будуть отримувати дозвіл на купівлю основного житла. У разі виїзду з країни власники будуть зобов’язані продати нерухомість протягом двох років.

Окремі обмеження стосуватимуться комерційної нерухомості: іноземцям планують заборонити купівлю об’єктів із метою їх подальшої оренди або лізингу. Водночас придбання для власної господарської діяльності залишиться дозволеним.

Також уряд має намір посилити правила щодо купівлі будинків для відпочинку та апарт-готелів.

Додатково пропонується обмежити участь іноземців в акціях компаній та інвестиційних фондів нерухомості на біржі, щоб запобігти непрямому володінню житловими активами.

Уряд Швейцарії наголосив, що реформа фактично повертає закон до його первісної мети та є частиною ширшого пакета заходів у відповідь на демографічний тиск і ситуацію на ринку житла.

Раніше Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Агресорам тут не раді. Як у ЄС обмежили продаж нерухомості росіянам та білорусам.