Іспанія планує ввести податок у 100% на житло, придбане нерезидентами ЄС

Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС з метою подолання житлової кризи в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Цей захід був одним з десятка, оголошених у понеділок прем'єр-міністром країни Педро Санчесом, оскільки уряд намагається вгамувати зростання обурення з приводу цін на житло, які злетіли далеко за межі досяжності для багатьох іспанців.

Санчес намагався підкреслити глобальний характер проблеми, посилаючись на ціни на житло, які за останнє десятиліття зросли на 48% по всій Європі, значно випереджаючи доходи домогосподарств.

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"Перед Заходом стоїть вирішальний виклик: не перетворитися на суспільство, розділене на два класи – багатих орендодавців і бідних орендарів", – сказав він на економічному форумі в Мадриді.

Запропоновані заходи включають розширення пропозиції соціального житла, стимулювання тих, хто ремонтує і здає в оренду порожнє житло за доступними цінами, а також боротьбу з сезонною орендою.

За словами Санчеса, в Іспанії лише 2,5% житла відведено під соціальне житло, і цей показник значно відстає від таких країн, як Франція та Нідерланди.

Але саме плани уряду боротися з іноземними покупцями, які не є членами ЄС, потрапили в заголовки газет по всьому світу.

Іспанія вже давно є популярним напрямком для покупців будинків для відпочинку з-поза меж ЄС: жителі Британії, США та Марокко з'їжджаються сюди, щоб придбати нерухомість у таких місцях, як Ібіца, Марбелья та Барселона.

Санчес назвав податок до 100% "безпрецедентним" в іспанській історії.

"Лише для прикладу, лише у 2023 році жителі країн, що не входять до Європейського Союзу, придбали близько 27 000 будинків і квартир в Іспанії", – сказав він.

Він не надав більш детальної інформації про те, як буде працювати план, або коли він буде доопрацьований і направлений до парламенту для затвердження.

Враховуючи тривалу боротьбу його уряду за ухвалення законодавства, один з аналітиків припустив для Financial Times, що метою уряду було відлякати іноземних інвесторів у нерухомість, створивши "невизначеність і шум" пропозицією, яка має невеликі шанси стати законом.

Уряд також націлився на туристичні квартири, які вже давно звинувачують у скороченні орендної пропозиції і витісненні місцевих жителів з ринку.

Санчес заявив, що правила оренди таких квартир будуть посилені, а податки, які вони сплачують, будуть підвищені. "Несправедливо, що власники трьох, чотирьох, п'яти квартир для короткострокової оренди платять менший податок, ніж готелі", – сказав Санчес.

Як відомо, Іспанія минулого року стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.

Влітку уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.