Швейцария планирует ввести ограничения на покупку жилья иностранцами

Федеральный совет Швейцарии планирует существенно ужесточить законодательство, регулирующее приобретение недвижимости иностранцами.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета, пишет "Европейская правда".

Целью изменений является сдерживание спекуляций на рынке недвижимости и реагирование на дефицит жилья в стране.

Согласно предложениям, граждане стран за пределами ЕС должны будут получать разрешение на покупку основного жилья. В случае выезда из страны владельцы будут обязаны продать недвижимость в течение двух лет.

Отдельные ограничения будут касаться коммерческой недвижимости: иностранцам планируют запретить покупку объектов с целью их дальнейшей аренды или лизинга. В то же время приобретение для собственной хозяйственной деятельности останется разрешенным.

Также правительство намерено ужесточить правила относительно покупки домов для отдыха и апарт-отелей.

Дополнительно предлагается ограничить участие иностранцев в акциях компаний и инвестиционных фондов недвижимости на бирже, чтобы предотвратить косвенное владение жилыми активами.

Правительство Швейцарии подчеркнуло, что реформа фактически возвращает закон к его первоначальной цели и является частью более широкого пакета мер в ответ на демографическое давление и ситуацию на рынке жилья.

Ранее Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.

