Румунські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтикою

Румунські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.

Про це повідомило Командування об'єднаних сил Румунії на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Румунські військові повідомили, що це була перша така місія румунських винищувачів з того часу, як вони перебрали на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії.

"Перше завдання загону літаків F-16, розгорнутого в Литві. Літаки F-16 із загону Carpathian Vipers перехопили літак Іл-20, що належить Російській Федерації, який летів біля повітряного простору країн Балтії без радіозв’язку з органами управління повітряним рухом", – йдеться у повідомленні.

Румунські літаки ідентифікували та супроводжували літак до виходу з зони операцій НАТО.

Франція та Румунія 31 березня взяли на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії, місія здійснюється з литовської бази в Шяуляй.

Тоді ж Португалія розпочала патрулювання, яке здійснюється з бази Емарі в Естонії.