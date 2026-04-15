Румынские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтикой

Румынские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.

Об этом сообщило Командование объединенных сил Румынии на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Румынские военные сообщили, что это была первая такая миссия румынских истребителей, как тех пор как они взяли на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

"Первая задача отряда самолетов F-16, развернутого в Литве. Самолеты F-16 из отряда Carpathian Vipers перехватили самолет Ил-20, принадлежащий Российской Федерации, который летел возле воздушного пространства стран Балтии без радиосвязи с органами управления воздушным движением", – говорится в сообщении.

Румынские самолеты идентифицировали и сопровождали самолет до выхода из зоны операций НАТО.

Франция и Румыния 31 марта взяли на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии, миссия осуществляется с литовской базы в Шяуляй.

Тогда же Португалия начала патрулирование, которое проводится с базы Эмари в Эстонии.