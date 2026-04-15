Італія зацікавилась спільним виробництвом дронів з Україною

Італія висловила зацікавленість у спільному з Україною оборонному виробництві, зокрема у сфері безпілотників.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку цитує ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Відповідну заяву Мелоні зробила на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, який 15 квітня перебуває з візитом у Римі.

"Ми обговорили, як зміцнити співпрацю в оборонній сфері. Італія дуже зацікавлена у розвитку спільного виробництва, особливо у сфері безпілотних літальних апаратів, де Україна в останні роки стала провідною країною", – сказала Мелоні.

Перед візитом до Італії Зеленський відвідував Німеччину і Норвегію. В ході візиту до Осло Зеленський і норвезький прем’єр Йонас Гар Стьоре підписали декларацію про оборонне партнерство.

У Берліні Зеленському і канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.