Италия проявила интерес к совместному производству дронов с Украиной

Италия выразила заинтересованность в совместном с Украиной оборонном производстве, в частности в сфере беспилотников.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую цитирует ANSA, сообщает "Европейская правда".

Соответствующее заявление Мелони сделала на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, который 15 апреля находится с визитом в Риме.

"Мы обсудили, как укрепить сотрудничество в оборонной сфере. Италия очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в сфере беспилотных летательных аппаратов, где Украина в последние годы стала лидирующей страной", – сказала Мелони.

Перед визитом в Италию Зеленский посетил Германию и Норвегию. В ходе визита в Осло Зеленский и норвежский премьер Йонас Гар Стьоре подписали декларацию об оборонном партнерстве.

В Берлине Зеленскому и канцлеру Германии Фридриху Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.