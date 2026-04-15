В США кажуть, що навряд чи нададуть нове виключення із санкції на закупівлю нафти РФ

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що навряд чи нададуть нове виключення, яке дозволить країнам закуповувати російську нафту, на яку накладено санкції, в рамках будь-яких заходів щодо стримування високих цін на паливо.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство фінансів США видало це виключення в березні, дозволивши продаж російської нафти, що застрягла на борту танкерів у морі, оскільки війна в Ірані перекрила поставки з Перської затоки і призвела до різкого зростання цін. Термін його дії закінчився 11 квітня.

"Це була широкомасштабна відстрочка. Я не думаю, що її продовжать", -сказав Райт у середу на заході, організованому газетою Wall Street Journal.

Коли діяло виключення щодо купівлі російської нафти, поставки вантажів, які раніше застрягли в морі, різко зросли. Це дозволило Москві заробити на експорті нафти більше, ніж будь-коли з перших тижнів війни в Україні.

Окреме виключення, що дозволяє продаж іранської нафти та нафтохімічної продукції, яка постачається морським транспортом, закінчується 19 квітня.

Повідомляли також, що адміністрація США продовжила дію винятку з санкцій, що дозволяє роздрібним автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами РФ до кінця жовтня.