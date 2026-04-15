В США заявляют, что вряд ли предоставят новое исключение из санкций на закупку нефти из РФ

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что вряд ли предоставят новое исключение, которое позволит странам закупать российскую нефть, на которую наложены санкции, в рамках каких-либо мер по сдерживанию высоких цен на топливо.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Министерство финансов США выдало это исключение в марте, разрешив продажу российской нефти, застрявшей на борту танкеров в море, поскольку война в Иране перекрыла поставки из Персидского залива и привела к резкому росту цен. Срок его действия истек 11 апреля.

"Это была широкомасштабная отсрочка. Я не думаю, что ее продлят", – сказал Райт в среду на мероприятии, организованном газетой Wall Street Journal.

Когда действовало исключение на покупку российской нефти, поставки грузов, ранее застрявших в море, резко выросли. Это позволило Москве заработать на экспорте нефти больше, чем когда-либо с первых недель войны в Украине.

Отдельное исключение, позволяющее продажу иранской нефти и нефтехимической продукции, поставляемой морским транспортом, истекает 19 апреля.

Сообщалось также, что администрация США продлила действие исключения из санкций, позволяющего розничным автозаправочным станциям российской компании "Лукойл" работать за пределами РФ до конца октября.