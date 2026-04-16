Як парламент Словенії несподівано обрав проросійського спікера і чи змінить країна курс

Новообраний спікер Національних зборів (парламенту) Словенії Зоран Стеванович заявив, що незабаром планує відвідати Москву.

Він також виступає за поступове скасування антиросійських санкцій та проведення референдуму про вихід Словенії з НАТО.

Обрання спікером лідера ультраправої та проросійської партії Resni.ca означає, що Словенія опинилася за крок до зміни влади та повернення на посаду прем’єра Янеза Янші.

Про політичну ситуацію в Словенії після виборів та про шанси збереження країною проукраїнського курсу читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Словенію хитнуло в бік Москви? Чому парламент країни очолив відвертий друг Росії. Далі – стислий її виклад.

22 березня у Словенії пройшли чергові парламентські вибори.

Вони обіцяли змінити владу – тривалий час соціологи фіксували лідерство Словенської демократичної партії (СДП) на чолі з колишнім прем’єром Янезом Яншею.

Але скандал із прослуховуванням його опонентів із Руху "Свобода" чинного прем'єр-міністра Роберта Голоба, який спалахнув напередодні виборів, переламав хід виборчої гонки.

Правляча партія звинувачувала Яншу у шпигунстві, та ще й із залученням іноземної – ізраїльської – приватної розвідувальної компанії Black Cube.

Тож на виборах 22 березня сталася сенсація – всупереч очікуванням, перше місце посіла саме партія чинного прем’єра, хоча й з мінімальним відривом від СДП.

За результатами виборів партія-переможець, а особливо – її коаліційні партнери, суттєво погіршили свої результати і не могли сформувати більшість без залучення нових партнерів.

А під час обрання спікера парламенту з’ясувалося, що більшість може сформувати саме Янез Якнша за участю "друзів Путіна".

10 квітня депутати таємним голосуванням обирали нового спікера – ультраправого популіста Зорана Стевановича.

Попри те, що голосування було таємним, такий результат міг бути досягнутий лише в разі, якщо до п'яти голосів від партії Стевановича додалися депутати СДП (28) Янеза Янші, блоку "Нова Словенія – християнські демократи" (9), а також партії "Демократи" (6).

Ситуативний альянс Янеза Янші, що позиціонує себе як друг України, із проросійською партією Стевановича Resni.ca не має дивувати.

Не варто забувати, що заради політичної доцільності Янша без проблем йшов на кроки, що суперечать його поглядам.

Інше питання, чи зможе найменший коаліційний партнер вплинути на курс потенційного уряду. Тим більше, що є припущення, що йдеться про створення правого уряду меншості без участі Resni.ca – в обмін на посаду спікера вони мають лише підтримати призначення Янші.

Такий сценарій дещо зменшує ризики розвороту в бік РФ, але не знімає їх зовсім.

Щонайменше, маємо ситуацію, коли новий словенський спікер буде активно просувати російські наративи, атакуючи європейську єдність.

А на додачу, фактична "золота акція", яку матиме Resni.ca, може спонукати їх тиснути на новий уряд, вимагаючи корекції зовнішнього курсу.

Скандальні заяви новообраного спікера щодо візиту до Москви можуть мати геть протилежний ефект.

Прем'єр Роберт Голоб заявив, що не зупиняє коаліційних перемовин, зокрема, він досі сподівається переманити на свій бік правоцентристську партію "Демократи" та її лідера Анже Логара.

Оглядачі припускали, що коаліція з лівоцентристом Голобом виглядає для Логара більш органічною, аніж із Яншею.

А на додачу, заяви Зорана Стевановича збільшать ймовірність такого сценарію. Адже вони демонструють, що уряд Янеза Янші може бути дуже нестабільним та залежним від популістів.

