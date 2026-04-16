Как парламент Словении неожиданно избрал пророссийского спикера и изменит ли страна курс

Новоизбранный спикер Национального собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович заявил, что в ближайшее время планирует посетить Москву.

Он также выступает за постепенную отмену антироссийских санкций и проведение референдума о выходе Словении из НАТО.

Избрание спикером лидера ультраправой и пророссийской партии Resni.ca означает, что Словения оказалась в шаге от смены власти и возвращения на пост премьера Янеза Янши.

О политической ситуации в Словении после выборов и о шансах страны сохранить проукраинский курс читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Словению качнуло в сторону Москвы? Почему парламент страны возглавил откровенный друг России.

22 марта в Словении прошли очередные парламентские выборы.

Они обещали принести смену власти – долгое время социологи фиксировали лидерство Словенской демократической партии (СДП) во главе с бывшим премьером Янезом Яншей.

Но скандал с "прослушкой" его оппонентов из Движения "Свобода" действующего премьер-министра Роберта Голоба, который вспыхнул накануне выборов, переломал ход избирательной гонки.

Правящая партия обвиняла Яншу в шпионаже, да еще и с привлечением иностранной – израильской – частной разведывательной компании Black Cube.

А на выборах 22 марта произошла сенсация – вопреки ожиданиям, первое место заняла именно партия действующего премьера, хотя и с минимальным отрывом от СДП.

По результатам выборов партия-победитель, а особенно – ее коалиционные партнеры, существенно ухудшили свои результаты и не смогли сформировать большинство без привлечения новых партнеров.

А во время избрания спикера парламента оказалось, что большинство может сформировать как раз Янез Якнша с участием "друзей Путина".

10 апреля депутаты тайным голосованием избрали нового спикера – ультраправого популиста Зорана Стевановича.

Несмотря на то, что голосование было тайным, такой результат мог быть достигнут только в том случае, если к пяти голосам от партии Стевановича присоединились депутаты СДП (28) Янеза Янши, блока "Новая Словения – христианские демократы" (9), а также партии "Демократы" (6).

Ситуативный альянс Янеза Янши, позиционирующего себя как друга Украины, с пророссийской партией Стевановича Resni.ca не должен удивлять.

Не стоит забывать, что ради политической целесообразности Янша без проблем шел на шаги, противоречащие его взглядам.

Другой вопрос, сможет ли самый маленький коалиционный партнер повлиять на курс потенциального правительства. Тем более что есть предположение, что речь идет о создании правого правительства меньшинства без участия Resni.ca – в обмен на пост спикера они должны лишь поддержать назначение Янши.

Такой сценарий несколько снижает риски разворота в сторону РФ, но не устраняет их полностью.

По крайней мере, мы имеем ситуацию, когда новый словенский спикер будет активно продвигать российские нарративы, атакуя европейское единство.

А в дополнение к этому, фактическая "золотая акция", которой будет обладать Resni.ca, может побудить их оказывать давление на новое правительство, требуя корректировки внешнего курса.

Скандальные заявления новоизбранного спикера про визит в Москву могут иметь совершенно противоположный эффект.

Премьер Роберт Голоб заявил, что не прекращает коалиционные переговоры, в частности, он до сих пор надеется переманить на свою сторону правоцентристскую партию "Демократы" и ее лидера Анже Логара.

Обозреватели предполагали, что коалиция с левоцентристом Голобом выглядит для Логара более органичной, чем с Яншей.

К тому же, заявления Зорана Стевановича увеличат вероятность такого сценария. Ведь они демонстрируют, что правительство Янеза Янши может быть очень нестабильным и зависимым от популистов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Словению качнуло в сторону Москвы? Почему парламент страны возглавил откровенный друг России.