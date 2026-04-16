Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію, яка мала обмежити дії Трампа в Ірані

Сенат США не зміг схвалити резолюцію про воєнні повноваження, яка мала обмежити можливості американського президента Дональда Трампа застосовувати подальші військові дії проти Ірану без дозволу Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News.

Резолюція була відхилена у Сенаті 52 голосами проти 47, здебільшого за партійною ознакою.

Сенатор-республіканець Ренд Пол став єдиним представником партії Трампа, який проголосував за цей документ, тоді як демократ Джон Феттерман був єдиним серед своїх однопартійців, хто виступив проти нього.

У ініціативі сенаторки-демократки Теммі Дакворт йдеться про те, що Конгрес доручає президенту припинити участь американських збройних сил у конфлікті з Іраном, якщо це прямо не дозволено оголошенням війни або спеціальним дозволом на застосування військової сили.

"Ми не можемо дозволити цьому хаосу продовжуватися безконтрольно. Оскільки наші війська продовжують жертвувати всім, що від них вимагається, ми, сенатори, повинні робити абсолютний мінімум того, що від нас вимагається", – сказала Дакворт.

Як зазнає видання, деякі представники Республіканської партії заявили, що вони можуть скасувати свою підтримку війни в Ірані, якщо вона не завершиться до 60-денного терміну. Це обмеження закріплене Резолюцією про воєнні повноваження 1973 року, яке визначає максимальний термін ведення несанкціонованих Конгресом бойових дій.

Цей термін може бути продовжено до 90 днів, якщо президент письмово засвідчить обом палатам, що цього вимагає "неминуча військова необхідність", пов'язана з безпекою Збройних сил США.

Сенат США вже не вперше намагається завадити Трампу продовжувати операцію проти Ірану – 4 березня подібний законопроєкт провалився у верхній палаті Конгресу.

Навіть за умови схвалення ініціативи Сенатом і Палатою представників президент США міг би накласти на неї вето. Для його подолання потрібна була б більшість у дві третини голосів в обох палатах, які утримують республіканці.

Нагадаємо, лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер назвав Трампа "вкрай хворою людиною" після погроз американського президента знищити "цілу цивілізацію".