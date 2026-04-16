Республиканцы в Сенате заблокировали резолюцию, которая должна была ограничить действия Трампа в Иране

Сенат США не смог принять резолюцию о военных полномочиях, которая должна была ограничить возможности американского президента Дональда Трампа применять дальнейшие военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News.

Резолюция была отклонена в Сенате 52 голосами против 47, в основном по партийному признаку.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол стал единственным представителем партии Трампа, проголосовавшим за этот документ, тогда как демократ Джон Феттерман был единственным среди своих однопартийцев, кто выступил против него.

В инициативе сенатора-демократа Тэмми Дакворт говорится, что Конгресс поручает президенту прекратить участие американских вооруженных сил в конфликте с Ираном, если это прямо не разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы.

"Мы не можем позволить этому хаосу продолжаться бесконтрольно. Поскольку наши войска продолжают жертвовать всем, что от них требуется, мы, сенаторы, должны делать абсолютный минимум того, что от нас требуется", – сказала Дакворт.

Как отмечает издание, некоторые представители Республиканской партии заявили, что они могут отозвать свою поддержку войны в Иране, если она не завершится до истечения 60-дневного срока. Это ограничение закреплено Резолюцией о военных полномочиях 1973 года, которая определяет максимальный срок ведения несанкционированных Конгрессом боевых действий.

Этот срок может быть продлен до 90 дней, если президент письменно подтвердит обеим палатам, что этого требует "неизбежная военная необходимость", связанная с безопасностью Вооруженных сил США.

Сенат США уже не впервые пытается помешать Трампу продолжать операцию против Ирана – 4 марта подобный законопроект провалился в верхней палате Конгресса.

Даже при условии одобрения инициативы Сенатом и Палатой представителей президент США мог бы наложить на нее вето. Для его преодоления потребовалось бы большинство в две трети голосов в обеих палатах, которые удерживают республиканцы.

