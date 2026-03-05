Сенат США провалив голосування за закон, який мав обмежити Трампа в Ірані

Сенат США відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті перешкодити президенту Дональду Трампу застосовувати подальшу військову силу проти Ірану без дозволу Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News.

Сенатори-демократи разом із єдиним республіканцем Рендом Полом домоглися голосування за резолюцію про воєнні повноваження попри опір Республіканської партії, яка зберігає більшість у верхній палаті Конгресу.

Зрештою, це і стало причиною провалу резолюції – вона отримала 47 голосів підтримки та 53 "проти".

Оскільки сенатор-демократ Джон Феттерман з Пенсільванії проголосував проти цієї ініціативи, їй потрібна була підтримка щонайменше п'яти республіканців. Втім за неї проголосував лише сенатор-республіканець Ренд Пол з Кентуккі.

Це вже другий раз менш ніж за рік, коли сенатор-демократ Тім Кейн з Вірджинії ініціював голосування щодо резолюції про військові повноваження, пов'язані з Іраном. Верхня палата Конгресу проголосувала проти аналогічного рішення в червні 2025 року, після того, як США атакували три іранські ядерні об'єкти.

Резолюція Кейна, яка мала обмежити Трампа у веденні військових дій без згоди Конгресу, одразу мала незначні шанси на успіх. Навіть за умови схвалення ініціативи Сенатом і Палатою представників президент США міг би накласти на неї вето. Для його подолання потрібна була б більшість у дві третини голосів в обох палатах, яку утримують республіканці.

Нагадаємо, подібну резолюцію Сенат намагався схвалити у січні під час проведення американської операції у Венесуелі, але ці зусилля зазнали невдачі.

Тим часом нещодавнє опитування показало, що лише близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп, коментуючи втрати в операції проти Ірану, заявив, що до завершення військових дій кількість загиблих військовослужбовців може зрости.

Також Трамп заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.