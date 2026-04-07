Лідер демократів у Сенаті назвав Трампа "вкрай хворою людиною"

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер засудив погрозу президента Дональда Трампа знищити "цілу цивілізацію", поставивши під сумнів психічний стан глави Білого дому.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву сенатора-демократа наводить The Wall Street Journal.

Шумер закликав Республіканську партію втрутитись у ситуацію і вплинути на Трампа.

"Це (Трамп. – Ред.) вкрай хвора людина. Кожен республіканець, який відмовляється приєднатися до нас у голосуванні проти цієї безглуздої війни за власним вибором, несе відповідальність за всі наслідки того, що це, чорт забирай, таке", – сказав він.

Шумера також підтримав лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

"Конгрес повинен негайно покласти край цій безрозсудній війні за власним вибором в Ірані, перш ніж Дональд Трамп втягне нас у Третю світову війну. Настав час кожному республіканцю поставити патріотичний обов’язок вище за партійні інтереси та зупинити це божевілля", – сказав він.

Як відомо, Трамп опублікував нову порцію погроз на адресу Ірану, заявивши, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Після цієї заяви, за даними ЗМІ, Іран припинив пряму комунікацію зі США.