Глава Євроради про чергову російську атаку: продовжимо посилювати тиск на РФ

Голова Європейської ради Антоніу Кошта відреагував на чергову масовану РФ на Україну, пообіцявши, що ЄС продовжуватиме санкційний тиск на Москву.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

Кошта наголосив, що Росія навмисно тероризує цивільне населення України через те, що її агресивна війна зазнала поразки.

Глава Євроради висловив співчуття постраждалим та сім’ям загиблих внаслідок нових російських ударів.

Він також пообіцяв, що ЄС продовжуватиме підтримку України та посилюватиме тиск на Росію.

"Росія повинна припинити цю війну терору. Необхідно досягти всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. З цією метою ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію. І ми будемо надавати незмінну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії", – написав Кошта.

Повідомляли, що з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України, застосувавши 44 ракети та 659 БпЛА різних типів.

Після чергової російської атаки на Україну міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту не "звикати" до постійних жертв серед українських цивільних внаслідок ударів РФ та діяти для посилення тиску на Москву.