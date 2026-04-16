Глава Евросовета об очередной российской атаке: продолжим усиливать давление на РФ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта отреагировал на очередную массированную атаку РФ на Украину, пообещав, что ЕС будет продолжать санкционное давление на Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на платформе X.

Кошта отметил, что Россия намеренно терроризирует гражданское население Украины из-за того, что ее захватническая война потерпела поражение.

Глава Евросовета выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате новых российских ударов.

Он также пообещал, что ЕС будет продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

"Россия должна прекратить эту войну террора. Необходимо достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе принципов Устава ООН и международного права. С этой целью ЕС будет продолжать усиливать давление на Россию. И мы будем оказывать неизменную поддержку Украине, которая защищается от российской агрессии", – написал Кошта.

Сообщалось, что с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля Россия осуществила две волны комбинированных атак по территории Украины, применив 44 ракеты и 659 БПЛА различных типов.

После очередной российской атаки на Украину министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество не "привыкать" к постоянным жертвам среди украинских гражданских в результате ударов РФ и действовать для усиления давления на Москву.